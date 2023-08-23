عاجل
بحوزتهما 156 كيس شابو.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل ومزارع بسوهاج سبق مذهل.. الهند الثانية عالميًا بعد الصين بالهبوط للقطب الجنوبي لـ القمر أخبار التعليم.. ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم..تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة موجز السوشيال: الونش يكشف تطورات حالته الصحية.. وأحمد حسن يزف بشرى سارة داخل نادي الزمالك بمحرك 8 أسطوانات ..اشتعال سيارة فيراري F8| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية: نستهدف التوسع في مكاتب الاعتماد لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر

خلال الاجتماع مع
خلال الاجتماع مع نقابة المهندسين

 اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية؛ في إطار المباحثات المتواصلة التى تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع نقابة المهندسين وفي ضوء التعاون المشترك بينهما.

وصرح المهندس محمد عبدالكريم، بانه تيسيرا للاجراءات على المستثمرين...وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال ٢٠ يوم، وهو ما واكب اتساع في نطاق عمل الهيئة حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد

رئيس التنمية الصناعية: مصر انتهت من مشروعات قومية تؤهلنا لنكون دولة صناعية كبرى

التنمية الصناعية: تأهيل الكوادر من أجل زيادة الإستثمارات الأجنبية

وتم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار مايزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص ، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.

كاشفًا عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين "ويبينار" لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التى تبدى الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكافة التفاصيل.

من جانبه أعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين عن سعادته على مواصلة التعاون المثمر مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة مضيفا بان هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات طالما عانى منها المستثمرين والصناعيين، مشيرًا إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن.

وأكد النبراوي على أهمية إشراك جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتحقيق التنمية الصناعية حيث سيفتح لها المجال نحو سوق عمل واعد.

شارك في الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء مهندس / محمد ناصر - أمين صندوق النقابة، والدكتور مهندس / هشام سعودي - وكيل النقابة، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندس استشارى محـمـد حمــوده الأمين العام المساعد ، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية، المهندس / محمد رضا عصر - أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، المهندس / محمود العربي - عضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد.
 

 

 

التنمية الصناعية نقابة المهندسين اخبار مصر التراخيص الصناعية بيوت الخبرة Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

موضوعات متعلقة

المدن الصناعية المتخصصة نقلة نوعية على طريق التنمية.. تقرير جديد لمعلومات الوزراء

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الثانوية الفنية

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبي بسبب حملها الخامس

ننشر تفاصيل مشروع التقويم من أجل التعلم قبل إطلاقه بالعام الدراسي الجديد

روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

رئيس حزب الوفد يكشف موعد طرح برنامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ