بشأن نهر الفرات.. رئيس الوزراء العراقي يوجه نداء مهما لـ تركيا

دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تركيا لزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أفاد بيان لمكتبه الإعلامي، أن “السوداني استقبل، صباح اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له".

واستعرض السوداني، خلال اللقاء، "مواجهة العراقيين مع الإرهاب"، مبينا أن "الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الدستور".

وأكد "التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيدا عن التصرف أحادي الجانب".

وأشار السوداني، إلى "ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبني مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمنا المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة"، داعيا الجانب التركي إلى "زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، لاسيما أن العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه".

ولفت إلى "أهمية أن يجري التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه".

ومن جانبه، أبدى الوزير التركي إلى السوداني، رغبة "تركيا واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات"، مؤكداً "التوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين".