رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء الهند عندما لاحظ علم بلاده على الأرض

لاحظ رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، علم بلاده ملقى على الأرض، في قمة البريكس، فالتقطه ووضعه في جيبه.

ويتم وضع الأعلام على الأرض عادة؛ لتحديد مكان وموقع كل مسئول أو قائد، في أثناء التقاط الصور الرسمية في المناسبات المهمة.

ويزور مودي، جنوب أفريقيا؛ لحضور قمة مجموعة البريكس، التي تضم دول “الهند والبرازيل وروسيا والصين وجنوب إفريقيا”.

وإلى جانب رئيس الوزراء مودي، اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعدد من القادة الآخرين من جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام.

وخلال خطابه في القمة، أكد رئيس الوزراء مودي أيضًا أنه من أجل مجموعة البريكس "الجاهزة للمستقبل"، يجب أن تكون مجتمعات هذه الدول الخمس "جاهزة للمستقبل".

وحرص مودي اليوم الأربعاء على عدم الدوس على العلم الهندي خلال جلسة تصوير في قمة البريكس في جوهانسبرج.

وخلال طلب من زعماء مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، لالتقاط صورة جماعية، لاحظ رئيس الوزراء مودي وجود لون ثلاثي الألوان ملقى على الأرض، والذي تم الاحتفاظ به للإشارة إلى وضعية وقوف القادة.

فتبعه رئيس جنوب أفريقيا، الذي كان قد داس بالفعل على علم بلاده، ببدلته والتقط العلم. ب

ينما أعطى رئيس جنوب إفريقيا علم بلاده لزميله، قام رئيس الوزراء مودي بطي العلم ثلاثي الألوان بدقة واحتفظ به في جيب صدريته بدلاً من ذلك.