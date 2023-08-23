الاحتلال يضع بوابة حديدية على مدخل الخليل الشمالي "جسر حلحول

استمراراً لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على مدينة الخليل، قامت اليوم الأربعاء، بوضع بوابة حديدية على المدخل الشمالي لمدينة الخليل "جسر حلحول".

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، ان قوات الاحتلال قامت بوضع البوابة وسط اراءات أمنية مشددة من قبل الاحتلال.

ولا تزال سلطات الاحتلال تغلق المدخل الجنوبي "الفحص" لمدينة الخليل بالبوابة الحديدية ومكعبات اسمنتية، بالاضافة الى اغلاق مدخلبيت عينون الخليل، بيت عينون سعير بالبوابة الحديدية مع تواجد لقوات الاحتلال، فيما لا زال مدخل خربة قلقس جنوب الخليل مغلقاً أيضا.



وكانت سلطات الاحتلال قد ازالت الحواجز عن بعض الطرق التي اغلقتها على مدار اليومين الماضيين، ونصبت حاجزاً عسكرياً في منطقةالحرايق المدخل الجنوبي للخليل بالقرب من مستوطنة "بيت حجاي" وقام بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها الخارجين من الخليل.