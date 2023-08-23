النشرة الدينية.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني بنسبة 77.09%..هل قيام الليل يعوض الصلوات الفائتة..لإبطال الحسد والسحر عليك بهذا الأمر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة فتاوى واخبار تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

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