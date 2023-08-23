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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني بنسبة 77.09%..هل قيام الليل يعوض الصلوات الفائتة..لإبطال الحسد والسحر عليك بهذا الأمر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة فتاوى واخبار تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية. 

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

 

وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.. تفسير الآية القرآنية المتداولة بعد ضرب صاعقة لبرج الساعة في مكة

 

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. أمين الفتوى يرد
 

معجزات لمن يداوم على صلاة الضحى

 

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

 

لإبطال الحسد والسحر عليك بهذا الأمر
 

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. رابط الاستعلام


إعلان نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة 2023

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة صلاة الضحى نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023

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