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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: الونش يكشف تطورات حالته الصحية.. وأحمد حسن يزف بشرى سارة داخل نادي الزمالك

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

شاهد .. الونش يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بتطور حالته

شارك محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أثناء تأدية التمرين بعد إصابته، وكتب: “سعيد بإني الحمد لله رجعت أجري تاني”.  

 

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بشرى داخل نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “مصدر.. رفع الحجز عن أرصدة الزمالك البنكية خلال ساعات”. 

 

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

أثار وفاة كارولين منتصر، شابة في ال ٢٨ من عمرها، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من ولادتها طفلها الثاني.

ونشرت كارولين بالأمس عبر حسابها على فيسبوك، منشوراً، لمس قلوب رواد التواصل الاجتماعي، وكأنها رسالة وداع.

التواصل الاجتماعي انستجرام الحجز عن أرصدة الزمالك أحمد حسن أبرز العناوين بشرى سارة تطورات حالته الصحية جمهور الزمالك محمود حمدي الونش وسائل التواصل الإجتماعي

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