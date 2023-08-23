موجز السوشيال: الونش يكشف تطورات حالته الصحية.. وأحمد حسن يزف بشرى سارة داخل نادي الزمالك

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أثناء تأدية التمرين بعد إصابته، وكتب: “سعيد بإني الحمد لله رجعت أجري تاني”.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بشرى داخل نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “مصدر.. رفع الحجز عن أرصدة الزمالك البنكية خلال ساعات”.

أثار وفاة كارولين منتصر، شابة في ال ٢٨ من عمرها، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من ولادتها طفلها الثاني.

ونشرت كارولين بالأمس عبر حسابها على فيسبوك، منشوراً، لمس قلوب رواد التواصل الاجتماعي، وكأنها رسالة وداع.