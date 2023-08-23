عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب بالكنيست ينتقد فشل الشرطة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة بالوسط العربي

الطيبي ينتقد فشل
الطيبي ينتقد فشل الشرطة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة بالوسط

أعرب عضو الكنيست الإسرائيلي  أحمد الطيبي عن قلقه العميق إزاء تفاقم ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل، مشيرًا إلى فشل الشرطة الإسرائيلية في القضاء على هذه الظاهرة المقلقة.

 وأكد الطيبي أن نسبة 75٪ من جرائم القتل ترتكبها منظمات إجرامية، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الدولة.

من جهته، أوضح الطيبي أن هذا الوضع يُعَدُّ أمرًا خطيرًا، حيث أصبحت عمليات إطلاق النار وجرائم القتل أمورًا معتادة في المجتمع العربي خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المجتمع العربي يبدو وكأنه تارك لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة، مما يتطلب تحركًا جادًا من قِبَل السلطات.

وأشار الطيبي إلى تراجع دور الشرطة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة المنظمة، مع وجود مؤشرات تُظهر تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع تلك المنظمات. وأكد أن هذا الشعور بالإفلات من العقاب يُعزّز قوة المجرمين ويسهم في تفاقم الوضع.

من ناحية أخرى، يتصاعد ارتباط الجرائم بالعمليات المالية غير المشروعة مثل الربا والسوق السوداء، إلى جانب تصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

 ودعا الطيبي إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

ترشيحاتنا

فيوتشر تحت الحصار| بوبو يكشف المستور.. وشكوى ثلاثي الأهلي في اتحاد الكرة

أحمد شيبة يؤدي عمره على روح والدته الراحلة| شاهد

كمل مهمتك وإنجازاتك.. مستقبل وطن يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2275 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ