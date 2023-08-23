نائب بالكنيست ينتقد فشل الشرطة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة بالوسط العربي

أعرب عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي عن قلقه العميق إزاء تفاقم ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل، مشيرًا إلى فشل الشرطة الإسرائيلية في القضاء على هذه الظاهرة المقلقة.

وأكد الطيبي أن نسبة 75٪ من جرائم القتل ترتكبها منظمات إجرامية، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الدولة.

من جهته، أوضح الطيبي أن هذا الوضع يُعَدُّ أمرًا خطيرًا، حيث أصبحت عمليات إطلاق النار وجرائم القتل أمورًا معتادة في المجتمع العربي خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المجتمع العربي يبدو وكأنه تارك لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة، مما يتطلب تحركًا جادًا من قِبَل السلطات.

وأشار الطيبي إلى تراجع دور الشرطة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة المنظمة، مع وجود مؤشرات تُظهر تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع تلك المنظمات. وأكد أن هذا الشعور بالإفلات من العقاب يُعزّز قوة المجرمين ويسهم في تفاقم الوضع.

من ناحية أخرى، يتصاعد ارتباط الجرائم بالعمليات المالية غير المشروعة مثل الربا والسوق السوداء، إلى جانب تصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

ودعا الطيبي إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.