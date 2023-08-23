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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

ريلمي
ريلمي

منذ فترة وتستعد شركة "ريلمي" Realme الصينية لإطلاق الجيل التالي من هواتفها في سلسلة الـ GT الرائدة، والآن أعلنت العلامة التجارية بالفعل أنها ستكشف النقاب عن طراز Realme GT 5 في الصين يوم 28 أغسطس الجاري. 

مع اقتراب موعد الإطلاق، ظهر عدد كبير  من الإعلانات التشويقية عبر الويب من ضمنها إعلان يركز على دعم الشحن السريع بقوة 240 وات والذي يمكنه شحن البطارية بسرعة البرق.

وفقًا لمنشور على موقع ويبو Weibo الصيني الشبيه بتطبيق إكس، وبواسطة حساب chuchu_jessie ، مدير التسويق لشركة  Realme  في الصين، فإن أحدث هاتف رائد سيدعم الشحن السريع بقوة 240 وات وكتب منشور يقول من خلاله : "تكلفة الشحن بقوة 240 وات مرتفعة جدًا، لكن الشركة لا تزال ترغب في تقديم هذه الميزة المهمة في هواتفها الذكية لأنها تعرف حاجة المستخدمين لذلك".

ريلمي

ويؤكد المنشور أيضًا أن الجهاز سيأتي بتقنية الشحن SuperVOOC S التي تضمن عمر بطارية أطول، من خلال هذه التقنية الفريدة تسمح للمستخدمين بالحصول على ما يقرب من ساعتين من وقت التحدث من خلال الشحن لـ 30 ثانية فقط، ستسمح لك هذه التقنية بشحن جهازك بسرعة جدا وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحة البطارية وعمرها الطويل. 

ورغم التركيز على قدرات الشحن المميزة للغاية في هاتف "ريلمي" القادم إلا أن الشركة لم تعلن رسميا من خلال الإعلانات الدعائية عن سعة بطارية ريلمي GT 5. ومع ذلك، وفقًا لتسريبات سابقة من مصادر موثوق بها، يمكن لتقنية الشحن السريع القادمة بقدرة 240 واط أن تكون مع بطارية مدمجة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ويتم شحنها خلال 9 دقائق فقط. إليك في السطور التالية المواصفات الرئيسية لـ Realme GT 5.

المواصفات الرئيسية لـ Realme GT 5

يقال وفقا للشائعات والتسريبات أن الجهاز سيأتي بنوعين مختلفين من البطاريات، إصدار به بطارية سعتها 4600 مللي أمبير مع شحن 240 واط وأخرى سعة 5200 مللي أمبير مع شحن 150 وات. 

سيتم تشغيل الهاتف الجديد من ريلمي من خلال معالجات "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x بسعة 24 جيجابايت رام، و يوفر الجهاز خيارات تخزين متعددة تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت. وأخيرًا، من المتوقع أن يحتوي ريلمي GT 5 على شاشة عرض نوع OLED مقاس 6.74 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز.

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ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها الرائدة Realme GT5

في أنباء ذات صلة، تم التلميح إلى أن هاتف GT 5 سيكون أول هاتف محمول يحتوي على "الزجاج المعجزة"كما وصفته الشركة، لكنها لم تكشف المزيد عما تعنيه تحديدا بالزجاج المعجزة وكيف سيكون مختلفا عن الزجاج الموجود في الهواتف الأخرى، وذهبت التكهنات إلى أنه سيكون سيكون زجاج مزخرف في الواجهة الخلفية أو أنه متغير اللون بحسب انعكاس الضوء عليه بينما البعض الآخر توقع أن يكون ذات صلابة استثنائية.

ريلمي Realme Realme GT 5

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