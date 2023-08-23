اختفاء المقابل المالي وعقد بيع إمام عاشور من نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود أزمة جديدة وجدتها اللجنة المكلفة بإدارة النادي في الفترة الحالية، وتمثلت هذه الأزمة فيما يخص اللاعب إمام عاشور لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

واكد المصدر أن اللجان التي تستلم نادي الزمالك لم تجد حتى هذه اللحظة عقد بيع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك إلى ميتدلاند الدنماركي، ولم تجد أي أوراق تخص بيع اللاعب حتى الآن.

وأضاف المصدر أن اللجنة حتي الآن لم تجد أي اجتماعات لمجلس الإدارة المستقيل تتضمن قرار بيع إمام عاشور لنادي ميتدلاند الدنماركي وهو ما أثار اندهاش مسؤولي اللجنة خاصة وأن حتي أموال بيع اللاعب ليست مدرجة في اجتماعات لمجلس الإدارة حتي الآن من الاجتماعات التي تم مراجعتها في الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد باع إمام عاشور بما يقارب 3 ملايين دولار وعلق وقتها مسؤولي الزمالك أن النادي الدنماركي قام بتحويل الأموال عبر حساب رابطة الأندية بسبب الحجز علي أموال الزمالك في هذا الوقت.