تفاصيل الاجتماع الفني لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

أقيم الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية لمنطقة شمال أفريقيا، اليوم، بالإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

حضر الاجتماع الفني كلا من عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، والكابتن عامر حسين والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري المنظمين للبطولة ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا ورضا كريم نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ورحب الكابتن عامر حسين و الاستاذ وليد العطار بالحضور ، والتأكيد على توفير كل المتطلبات للفرق المشاركة للخروج بالبطولة في أفضل صورها.