رئيس حزب الوفد يكشف موعد طرح برنامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة.. صور

قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أن كل هيئات حزب الوفد قررت ترشيحه لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ، جاء ذلك خلال كلمته أثناء زيارة ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول لإحياء ذكرى وفاته.

وأكد يمامة أننا بدأنا داخل حزب الوفد الإعداد لبرنامجى الإنتخابى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة من خلال إعداد برنامج اقتصادى وبرنامح لإنقاذ الوطن من خلال إصلاح إفتصادى وتعليمى.

واشار رئيس حزب الوفد إلى أنه سيعلن عن برنامجه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بعد فتح باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، مؤكدا أنه سيتم الإستعانة بوفديين ومصريين لكتابة برنامجى الإنتخابى فى مختلف المجالات ، وسيتم إلقاء البرنامج الإنتخابى وتسجيله ليعرض على الأمة المصري .