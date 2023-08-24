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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ظهور إعلانات جديدة في تيك توك ستغير شكل ال search عندك

ظهور إعلانات جديدة
ظهور إعلانات جديدة في تيك توك ستغير شكل ال search عندك

في تحديث مهم ، أضاف تيك توك الإعلانات إلى نتائج البحث ، مما يحذو حذو منافسيه مثل Instagram. وسيؤدي هذا التغيير إلى عرض محتوى مدعوم للمستخدمين أثناء عمليات البحث الخاصة بهم ، مع استخلاص الإعلانات من مقاطع الفيديو المروجة التي يتم استضافتها على المنصة.

وقد أكدت المنصة أن هذه الإعلانات ستكون ذات صلة بطلبات البحث الخاصة بالمستخدمين ، وسيتم تمييزها بشكل واضح على أنها منشورات مدعومة.. من المحتمل أيضًا أن تتأثر اختيار الإعلان بعمليات البحث السابقة للمستخدمين والأنشطة على تيك توك ، مما يعني أن محتوى الإعلان قد يصبح أكثر استهدافًا ومحددًا لاهتمامات الفرد.

 

تيك توك تضيف الإعلانات إلى نتائج البحث

 

ستظل تجربة المستخدم دون انقطاع ، حتى عند النقر على منشور مدعوم ، حيث ينوي تيك توك محاكاة تجربة البث أثناء البحث. بينما قد ينظر بعض المستخدمين إلى هذا على أنه إزعاج ، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز اكتشاف العلامة التجارية وقد تمثل شكلًا جديدًا من المشاركة مع الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه التكامل ليست اختيارية للمعلنين ، حيث يتم تمكينها تلقائيًا للتجار الحاليين. سيحتاجون إلى إلغاء الاشتراك بشكل نشط إذا كانوا يرغبون في تجنب الظهور إلى جانب نتائج البحث. يشير هذا التحول إلى نية تيك توك في التطور والتكيف مع نهجها في الإعلان بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة.

في حين أن تكامل الإعلانات في وظيفة البحث قد لا يحظى بترحيب من جميع المستخدمين ، إلا أنه يشير إلى التقدم الحتمي في  منصات التواصل الاجتماعي. مع قيام منافسين مثل Instagram بتنفيذ استراتيجيات مماثلة في وقت سابق من هذا العام ، تمثل قرار تيك توك تطورًا ثابتًا داخل القطاع.

في سياق أوسع ، قد يغير هذا التحرك توقعات المستخدمين وتفاعلاتهم مع الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما انتهى عصر شريط البحث الخالي من الإعلانات على تيك توك ، فإن الاتجاه الجديد للمنصة يمكن أن يبشر بمرحلة جديدة في العلاقة بين المستخدمين والعلامات التجارية وطرق تواصلهم.

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