رعب في الصالة .. صدمة شاب حاول تنظيف صورته على الجدار| شاهد

استيقظ شاب على أصوات غريبة في منزله صباحا ليكتشف صدمة غير متوقعة خلف إطار صورته المعلقة على جدار صالة المنزل.





وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، في بداية الأمر لاحظ الشاب أن إطار الصورة المعلقة ليس مستقيما، ولكنه بعد محاولة لاكتشاف الأمر صعق من هول الصدمة بعد عثوره على ثعبان ضخم يتحرك خلف الصورة.

طلب الشاب المساعدة من جيرانه وحاولوا إزالته من الجدار ليجدوا أنه يبلغ 1.5 متر تقريبا وكان رابضا خلف الإطار لفترة طويلة.



كان الثعبان كبيرًا جدًا لدرجة أنه اضطر إلى الاستعانة بمحترف ليأتي ويزيله بأمان.

كان المحترفون متواجدين في المنطقة في ذلك الوقت وتمكنوا من الوصول إلى العقار بعد 20 دقيقة من المكالمة.