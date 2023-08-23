بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. مهاجم إسبانيول يقترب من الانضمام للدوري التركي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب البلجيكي لاندري دياماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، من الانضمام إلى الدوري التركي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن لاندري دياماتا مهاجم فريق إسبانيول اقترب من الرحيل عن الفريق إلى الدوري التركي".

وأشارت إلى أن الوجهة الجديدة ستكون نادي طرابزون سبور التركي في صفقة ستُقدر بمبلغ 2.5 مليون يورو.



مهاجم إسبانيول والأهلي



يُذكر أن بعض التقارير الصحفية، قد ربطت اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الأهلي، في ظل حاجة الفريق إلى مهاجم سوبر، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.