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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع بين اللجنة الثلاثية للزمالك ووزير الرياضة بعد قليل

الزمالك
الزمالك

أعلن اللاعب أحمد حسن عن اجتماع عاجل بين اللجنة الثلاثية للزمالك ووزير الرياضة بعد قليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

 

وكتب أحمد حسن:"اجتماع عاجل بين اللجنة الثلاثية للزمالك ووزير الرياضة بعد قليل".

 

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية للقيام بعملية تسليم وتسلم شؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه  إصدار بيان من المديرية بإعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير للنشاط الرياضي، لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي السيد ايمن عبد المنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي

وتابع الدكتور أحمد عبد الوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديريه لشؤون الرياضة، د. إيمان رمضان مدير ادارة الهيئات محمد عراقي مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة ، محمد كمال مدير اداره الشؤون القانونية وباقي اعضاء اللجنه المشكلة.

الزمالك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواصل الاجتماعي الشباب والرياضة اللجنة الثلاثية للزمالك

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