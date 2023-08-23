انتظام الملاحة بقناة السويس بعد تعطل ناقلتين .. صور

انتظمت الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس، بعد نجاح رجال الهيئة في تعويم ناقلتين معطلتين، وسحبهما إلى منطقة الانتظار لاستكمال الإجراءات.

وينشر الموقع صورا لاستئناف حركة الملاحة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قاطرات هيئة قناة السويس نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة" BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و "سويس 1" و" سويس 2" ، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

يبلغ طول الناقلة BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن.

انتظام حركة الملاحة بقناة السويس

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

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