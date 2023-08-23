عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الملاحة بقناة السويس بعد تعطل ناقلتين .. صور

انتظام الملاحة
انتظام الملاحة

انتظمت الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس، بعد نجاح رجال الهيئة في تعويم ناقلتين معطلتين، وسحبهما إلى منطقة الانتظار لاستكمال الإجراءات.

محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية يفتتحان التوسعات الجديدة بالكنيسة الإنجيلية

وينشر الموقع صورا لاستئناف حركة الملاحة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI  نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قاطرات هيئة قناة السويس نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة" BURRI"  ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد  160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و "سويس 1" و" سويس 2" ، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

يبلغ طول الناقلة  BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي  250  مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن.

انتظام  حركة الملاحة بقناة السويس

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام  حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع  تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.             

IMG-20230823-WA0139
IMG-20230823-WA0139
IMG-20230823-WA0138
IMG-20230823-WA0138
IMG-20230823-WA0136
IMG-20230823-WA0136
IMG-20230823-WA0137
IMG-20230823-WA0137
IMG-20230823-WA0135
IMG-20230823-WA0135
IMG-20230823-WA0133
IMG-20230823-WA0133
IMG-20230823-WA0130
IMG-20230823-WA0130
IMG-20230823-WA0131
IMG-20230823-WA0131
IMG-20230823-WA0129
IMG-20230823-WA0129

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

لحظة تعويم الناقلتين المعطلتين بقناة السويس

احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية يفتتحان التوسعات الجديدة بالكنيسة الإنجيلية

محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للتعليم الفني

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نحرص على إنجاز توجيهات الرئيس لإنعاش الأسواق واللوجيستيات

الفريق أسامة ربيع يستعرض استراتيجية قناة السويس للتطوير والتحول الأخضر

في أول أيامها.. قافلة حياة كريمة الطبية تستقبل 226 مواطنًا بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

بيان ناري من المريخ السوداني ضد الاتحاد الافريقي بسبب فريق كونغولي

مصدر أمنى ؛ الإخوان تبث فيديوهات قديمة عن تعدى رجال شرطة على المواطنين

حقوق إنسان النواب : إنجازات السيسي جعلته مرشح مستقبل وطن لانتخابات الرئاسة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

يسهل عليك حياتك .. أفضل تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ