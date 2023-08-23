ثقافة القاهرة تناقش الإنجازات الحديثة للدولة

شهدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي بالقاهرة ندوة بعنوان "الإنجازات الحديثة للدولة" والتى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، ضمن مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا".

بدأت الندوة بترحيب ضياء الكيلاني رئيس نادى أدب المكتبة الثقافية بالمعادى بالحضور والحديث عن محور التطوير الثقافي في ظل التضخم وارتفاع الأسعار متحدثا عن المنشآت الثقافية الحديثة ويقصد بها قصور الثقافة الجديدة التي تم إنشاؤها في ظل الثورة العمرانية التي تقوم بها الدولة في كل ربوع البلاد، وتناول أثر التضخم على المثقف المصري والقطاع الثقافي في مصر بأكمله وخطة الوزارة لمواجهة الآثار المترتبة عليه.

كما أشار إلى محور حماية الملكية الفكرية في ظل التسارع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرة ذلك الذكاء على اقتباس أفكار ومواضيع وإعادة طرحها بطرق أخرى وفي قوالب أدبية غير التي كتبت فيها، مع التأكيد على إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مثل هذه السرقات، تلا ذلك حديثه عن محور حماية حرية الإبداع، فحرية الإبداع مكفولة للجميع إلا إذا كانت هذه الحرية تمس حريات الآخرين، إذا كانت تحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن مؤكدا على ضرورة وضع معايير للعمل الأدبى الجيد.

تناول د. وائل سليم الحديث عن الإنجازات فى إطار التوعية فى كافة مناحي الحياة مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة فى بث الثقافة للجمهور بكافة شرائحه، ثم تحدث عن أهم المشروعات القومية فى مصر، فأُقيمت مجموعة من المشروعات القومية والتى يكون لها العائد الكبير على الاقتصاد المصري والتحسين المستمر والسعي الدائم فى التطوير ومنها مصنع الرمال السوداء، إنشاء ممشى أهل مصر للترفية، المجمع الحيواني وإنتاج الألبان المتكامل، المحطة المركزية التبادلية التي تُعرف باسم عدلي منصور، القرية الأوليمبية في قناة السويس، إنشاء قناة السويس الجديدة، مشروع مصر بلا عشوائيات، مشروع أمن مصر المائي، القيام ببناء المدن الجديدة، والعمل على إقامة المطارات الجديدة، بناء المدن الصناعية فى مصر، مبادرة حياة كريمة وآثارها على تنمية قرى مصر.

وعلى المستوى البيئي تم دمج البيئة فى العديد من المناحي وتحويل الحفاظ على البيئة إلى قوانين وتم دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية، والحد من التلوث الصناعى مع تحسين نوعية المياه، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والعديد من المبادرات المهمة التى أقامتها الدولة المصرية، وغيرها من الإنجازات الحديثة للدولة.

استكملت المهندسة عبير زكى الحديث عن إنجازات الدولة الحديثة، ومنها حي الأسمرات والإنجازات الاقتصادية، وعلاقة الحروب فى المنطقة بما تعانيه مصر اقتصاديا وهجرة المواطنين الاشقاء من الدول المختلفة إلى مصر وتأثيرها على الحالة الاقتصادية، وتحدثت ايضا عن حى الاسمرات وشبكة الطرق والكبارى ومحاولة الدولة النهوض بالاقتصاد.

الندوة ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف.