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رئيس التحرير
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ديني

أوقاف الإسكندرية: الوزارة نجحت بامتياز في بث رسالة الإسلام السمحة عبر الفضاء الإلكتروني

صدى البلد

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن الوزارة نجحت بامتياز في بث رسالة الإسلام السمحة عبر الفضاء الإلكتروني من خلال وسائلها المتعددة في هذا الشأن.
جاء ذلك على هامش تكريم الشيخ سلامة عبدالرازق لعدد من الأئمة الحاصلين على شهادات الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأشار وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد كل من خلال موقعه وتخصصه بما يخدم المجتمع ويعمل على البناء والتعمير الجماعي لمجتمعه.
وشدد عبدالرازق على ضرورة تحصيل العلوم المختلفة التي يستطيع من خلالها الإمام أن يفيد المجتمع الذي يعيش فيه، فاطلبوا العلم ولا تكاسلوا فما أبعد الخير عن أهل الكسل.
وأوضح أن الأئمة في هذا العصر، عليهم واجب الوقت يلزمهم بالإلمام بتكنولوجيا العصر ويتضمن ذلك نشر الوعي الفكري والديني عن طريق منصات التواصل الاجتماعي حتى يقطعوا الطريق على جماعات التطرف والاستقطاب الفكري.

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