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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"القبة الحرارية" تضرب أمريكا.. والسلطات تفتح برادات ضخمة لحماية المواطنين.. تفاصيل

القبة الحرارية
القبة الحرارية

ضربت "القبة الحرارية" أمريكا، وفتحت السلطات برادات ضخمة ليفر الناس إليها، وهذا مشهداً ليس من فيلم خيالي، بل واقع تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية".

 ظاهرة "القبة الحرارية" تضع نحو 170 مليون شخص تحت 50 درجة مئوية 


وأفاد التقرير، بأنه بعد إعلان عدة ولايات فتح مراكز لتجمع السكان، في أماكن باردة، و ذلك إثر نشوء ظاهرة جوية "القبة الحرارية"، تضع  نحو 170 مليون شخص، من مواطني أمريكا تحت درجة حرارة، تصل إلى الخمسين.

 "القبة الحرارية" الحالية أقوى من التي ضربت أمريكا عام 1936


ووفقاً للتقرير، فإن "صحيفة واشنطن بوست" أوضحت أن "القبة الحرارية" الحالية أقوى من التي ضربت أمريكا عام 1936، مؤكداً أنه من المتوقع أن تستمر في 22 ولاية، حتى نهاية الأسبوع ، و سترافقها مستويات رطوبة مرتفعة، تجعلها أكثر خطورة.

وأوضح التقرير، أن خبراء الأرصاد الجوية، قالوا إن مثل هذه الظاهرة تحدث كل خمسة أعوام، و لكن في يونيو و يوليو و ليس أغسطس، محذرين من فرص الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة بالنسبة للمسنين.

القبة الحرارية أميركا الولايات المتحدة الاميريكية درجة حرارة الأرصاد الجوية

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