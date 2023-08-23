استكمالا لمسيرة التنمية|رئيس شباب النواب يعلن تأييده للرئيس في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، نجح خلال فترة حكمه في تحقيق العديد من الانجازات التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.



وأعلن رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية له اليوم ، تأييده الكامل لبيان حزب مستقبل وطن ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكدا ان الرئيس نجح في مواجهة العديد من التحديات اهمها إعادة الأمن والاستقرار للدولة المصرية .



واوضح ان ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو إلى الفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ساهم في القضاء على العشوائيات وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تنفذها مصر للتصدي لمختلف المشكلات والارتقاء بحياة المواطن المصري، منها 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ذلك المرض الذي كان يحصد أرواح المواطنين .

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم خاصة انها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية، بنحو 60 مليون مواطن مصري.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم. كما شهدت الرياضة المصرية تحقيق انتصارات غير مسبوقة علي مستوي الالعاب الجماعية والفردية .

وأشار الي ان تأييده لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدارت الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا الي برنامج اصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة واعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ .



وكان حزب مستقبل وطن، أعلن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأصدر الحزب بيانا منذ قليل جاء فيه:" انطلاقاً من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمه لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر الي مكانتها الطبيعية أمام العالم.

واختتم البيان :"ودعمنا من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واذا تمضي الدولة المصرية بخطي ثابتة نحو اتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقاً من مسئولياتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.