حقوق إنسان النواب : إنجازات السيسي جعلته مرشح مستقبل وطن لانتخابات الرئاسة

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، إن الحزب عقد جلسات كثيرة، واستكمالا للتي انتهجها الحزب لدعم مرشح رئاسي سواء في الفترتين الماضيتين عقب ثورة يونيو 2013 وأول انتخابات رئاسية بعد التعديلات الدستورية في 2014، كان الحزب داعما للانتخابات في عامي 2014 و2018.

وأضاف «رضوان»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه انطلاق من إيمان الحزب بـ الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحجم الإنجازات والتحديات التي واجهتها مصر، والتي استطاع خلال هذه الفترة بقيادة الدفة بطريقة متزنة حتى خلال الصعوبات التي واجهتها مصر من تحديات اقتصادية أو سياسية أو أمنية استطاع الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية إلى ترسيخ قناعات الحزب وأعضائه بشخصيته كونه مرشحا للحزب خلال الفترة المقبلة في انتخابات 2024.

فتح باب الترشح

وأشار إلى أن هناك فترة رئاسية تنتهي مع بدايات العام المقبل، وأمر طبيعي أن هناك تسلسلاً طبيعياً لفتح باب الترشح والإعلان وتلقي طلبات الترشح والإعلان عن إجمالي عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام المقبل.

