جنوب أفريقيا تعلن اتفاق دول مجموعة بريكس على توسيع التكتل

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، إن قادة دول مجموعة بريكس اتفقوا على توسيع التكتل.

وأضافت باندور: “اعتمدنا وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوسيع تكتل بريكس”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إن مجموعة البريكس وافقت بالإجماع على رغبتها في قبول أعضاء جدد، لكنها تحتاج إلى صياغة إجراء يتعين على الدول اتباعه للانضمام.

وأوضح الرئيس البرازيلي: "مجموعة البريكس لديها القدرة على التوسع، وأنا أعلم أن الصين والهند وجنوب إفريقيا وروسيا تريد ذلك. ونحن نريد ذلك أيضا، ولكن من الضروري وضع إجراءات معينة للانضمام".

ووفقا للرئيس البرازيلي، لا ينبغي أن تظل البريكس ناديا خاصا مثل مجموعة السبع، مضيفا: "هذا نادي الأغنياء، وعندما تتم دعوتنا لحضور اجتماعات مجموعة السبع، ليس كأعضاء في النادي بل كضيوف، ولا نريد تكرار ذلك".