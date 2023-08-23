كلمت ياسمين عبد العزيز بدالها| مخرج شهير يكشف سرا عن هذا الفيلم

يحل المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، في ظهور خاص وحوار صريح، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة مساء الجمعة المقبلة.

وكشف "عبدالعزيز" خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي أخرجها، كما تحدث عن العديد من أسرار النجوم الذين عمل معهم.

وكشف عبدالعزيز، لأول مرة، أسرار اختيار النجمة ياسمين عبدالعزيز، لبطولة فيلم فرحان ملازم آدم، محل إحدى النجمات قائلا: نجمة كبيرة ولقيتها بتكلم الناس عندي اسمي هيتحط على التتر ازاي فورا كلمت ياسمين عبدالعزيز قبل التصوير بيومين.

وأكد أنه دفع ثمن مواقفه السياسية، إبان فترة حكم الرئيس السادات، وتم حرق مشروع تخرجه، ولذا اتجه إلى الكوميديا مضطرا.

ونصح خلال الحلقة، الفنان أحمد مكي، قائلا: متضيقهاش على نفسك ٨ سنين في الكبير اوي هتقدم ايه يعني.



وأيضا تحدث عن أداء النجم محمد هنيدي في فيلم الأخير مرعي البريمو، كما أكد أن الفنان محمد سعد من أهم ممثلين الكوميديا وله تاريخ طويل، ولكن لديه نقطة ضعف خطيرة.

كما كشف الفارق بين الزعيم عادل إمام والنجم سمير غانم والفنان محمد صبحي، مؤكدا أن كل منهم مدرسة كوميدية خاصة، مشيراً إلى أن لديه مشروع جديد للفنان محمد صبحي، قائلا:عندنا أزمة ورق وأزمة توزيع، خاصة أن البلاتوه النهاردة سويقة، وفيه ممثل حالقها بالموس ومعاه كوافير.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه اكتشف كريم محمود عبد العزيز، كما قام بتغيير مسار والده الفنان محمود عبدالعزيز، بالاتجاه إلى الكوميديا خلال فيلم الشقة من حق الزوجة بعد أن كان يرفض مثل هذه النوعية من الأعمال.

يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.