لمسات جديدة أضافت له البهجة.. السيرك القومي مازال يرسم البسمة للصغار والكبار|صور

حينما ترى عرضًا للسيرك القومى التابع لوزارة الثقافة فأنت أمام أشخاص هدفهم الوحيد إسعاد الجمهور ورسم البسمة على وجه الصغار والكبار معًا.. ووراء هذا الهدف مجهود كبير وأناس قد يضحون بحياتهم من أجل إسعاد الجميع .

فهذا يمشى على الحبل وأخرى تلاعب الأسود والنمور وثالث تجده بين السماء والأرض.. غير فقرات المهرج والدراجة البخارية وغيرها.

لمسات جديدة أضيفت إلى احتفالات السيرك أضافت عليه المزيد من البهجة بداية من الشاشات العملاقة التي تقدم محتوى متجددًا دائما وتحديث فى اختيار الأغانى والاستعراضات.

السيرك القومى تحت إدارة وليد طه ويتبع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى تحت مظلة قطاع الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال .

وأعلن البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية عن تطوير شامل للسيرك القومى .