بكاميرا 200 ميجا بكسل.. تفاصيل الإطلاق الرسمى لسلسلة realme 11 Pro

أطلقت شركة ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، هاتفها الجديد realme 11 Pro في مصر.

وتعد هذه السلسلة المنتظرة إضافة كبيرة في عالم التصاميم حيث تتميز بمجموعة تقنيات ثورية من ضمنها كاميرا بدقة 200 ميجابكسل لتلتقط جميع لحظاتك الفريدة، أيضاً يُقدم بشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

وقالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تحتفل الشركة بالذكرى الخامسة لتأسيسها من خلال الإطلاق المرتقب لهذه السلسلة

وشددت يحيى على أهمية مصر باعتبارها السوق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: "كانت مصر دائمًا في قلب عملياتنا الإقليمية".

وسلطت الضوء بفخر على إنجازات العلامة التجارية، قائلة: "في عام 2020، حصلنا على مكانة رائعة في السوق المصري، حيث وصلنا إلى المراكز الأربعة الأولى المرموقة، وفي عامين فقط، صعدنا إلى المراكز الثلاثة الأولى، والآن، تقدم realme بكل فخر سلسلة Pro 11 إلى مصر، وهي تشمل جميع الميزات المتطورة، وعلاوة على ذلك، قطعنا أيضًا خطوات مثيرة للإعجاب، وحصلنا على المركز الثاني في الجزائر، والتصنيف في المراكز الأربعة الأولى في المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق."