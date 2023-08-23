انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

انخفضت أسعار النفط بنسبة 2٪ تقريبا، اليوم الأربعاء، حيث جذبت بيانات التصنيع العالمية القاتمة الانتباه قبل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول في الولايات المتحدة، مع وضع رفع أسعار الفائدة على جدول الأعمال.

وانخفض خام برنت 1.54 دولار أو 1.8٪ إلى 82.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 1.9٪ إلى 78.10 دولار.

أعطت بيانات التصنيع الصادرة عن مجموعة من مسوح مؤشر مديري المشتريات (PMI) يوم الأربعاء توجيها لصحة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وكانت النتائج قاتمة حتى الآن. أعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، خاصة في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الحالي وهو معرض لخطر الوقوع في الركود.

ومن المتوقع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء.