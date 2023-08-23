عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط بنسبة 2٪ تقريبا، اليوم الأربعاء، حيث جذبت بيانات التصنيع العالمية القاتمة الانتباه قبل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول في الولايات المتحدة، مع وضع رفع أسعار الفائدة على جدول الأعمال.

وانخفض خام برنت 1.54 دولار أو 1.8٪ إلى 82.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 1.9٪ إلى 78.10 دولار.

أعطت بيانات التصنيع الصادرة عن مجموعة من مسوح مؤشر مديري المشتريات (PMI) يوم الأربعاء توجيها لصحة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وكانت النتائج قاتمة حتى الآن. أعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، خاصة في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الحالي وهو معرض لخطر الوقوع في الركود.

بسبب النفط.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن تعافي اقتصاد الكويت

كيف تتلاعب أمريكا بأسواق النفط الدولية بالضغط على إيران

ومن المتوقع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

الولايات المتحدة اسعار الفائدة اسعار النفط النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

موضوعات متعلقة

قريبًا .. تحذير مرعب لـ زيلينسكي بعد ضربات الجيش الروسي

أوباما كان أكثر ذكاءً .. بايدن يسقط في فخ روسيا

جنوب أفريقيا تعلن اتفاق دول مجموعة بريكس على توسيع التكتل

انهيار في أي لحظة .. تحذيرات من كارثة غير مسبوقة بـ أوكرانيا

غواصة روسية قبالة سواحل فنلندا تثير الذعر .. ماذا يحدث؟

وقف المساعدات.. أمريكا لا تستطيع تحمل تمويل حرب أوكرانيا

إعلان عاجل من جورجيا بعد تصريحات روسيا حول ضم أجزاء من أراضيها

تصعيد خطير.. زيلينسكي يتعهد بإنهاء سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

على هامش قمة بريكس.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره البيلاروسي لهذا السبب

مستقبل وطن : دعمنا للرئيس السيسي في الانتخابات جاء بدراسات علمية

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر السكك الحديدية بالهند لـ 26 عاملا

بشرى لطلاب الثانوية العامة| كليات متاحة لأصحاب مجموع 50% بالمرحلة الثالثة للتنسيق.. تعرف عليها

للمرة الثانية|الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان السوبر ويستفسر عن البطولات المستحدثة

تهديد صريح.. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ