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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 220 ألف رأس من الماشية ضد الأمراض الوبائية بالغربية

صدى البلد

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تحصين 220 ألف رأس ماشية، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بنسبة تغطية 80% من 15 يوليو حتى اليوم.


ووجه محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم التسهيلات وسبل الدعم لتلك الحملات لتحقيق المستهدف منها في الوقت المحدد، ذلك إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدا أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للإدخار للأسر في الريف.


من جانبه، قال مدير مديرية الطب البيطري الدكتور حاتم أنور إن المديرية قامت بتوفير احتياجات المحافظة من اللقاحات ومستلزمات التحصين وتوزيعها وحفظها بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.


وناشد حاتم، المواطنين الإسراع في تحصين ماشيتهم؛ بهدف الحفاظ عليها وحمايتها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

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