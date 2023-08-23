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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موفدو الأوقاف ينشرون الفكر الوسطي في ربوع الدنيا .. صور

موفدو الأوقاف المصرية
موفدو الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار نشرها الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، قيام موفدي وزارة الأوقاف المصرية بالخارج بأداء رسالتهم الدعوية والوطنية بالدول الموفدين إليها.

موفدو الأوقاف المصرية ينشرون الفكر الوسطي في ربوع الدنيا 

 

وشارك أئمة الأوقاف الموفدين في الأنشطة الثقافية والدعوية والفعاليات المختلفة المقامة بدول العالم.

ففي دولة تنزانيا أقيم حفل لتخريج دفعة جديدة من مدرسة المعارف الإسلامية بدولة تنزانيا بمشاركة رسمية لموفدي وزارة الأوقاف بتنزانيا، وبدعوة من الدكتور أبو بكر زبير مفتي تنزانيا، وحضر الحفل لفيف من القيادات التنزانية.

واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024م بدأ المركز الإسلامي المصري بدار السلام بدولة تنزانيا اختبارات قبول الطلاب التنزانيين استعدادًا لالتحاقهم بالدراسة بالمركز مطلع العام الدراسي الجديد 2023 / 2024م.

وفي دولة الأرجنتين شارك الشيخ محمد عبد الستار موفد وزارة الأوقاف بدولة الأرجنتين في احتفال السفارة المصرية بدولة الأرجنتين باليوم الوطني، كما عُقدت ندوة تعريفية بنبي الإسلام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) بالمركز الإسلامي بولاية قرطبة بالأرجنتين، والتي لاقت قبولاً واستحسانًا من الجميع.

بالإضافة إلى عقد العديد من حلقات التحفيظ التي يشرف عليها موفدو وزارة الأوقاف بشكل دوري بالمراكز الإسلامية بالخارج، كما تم تفعيل التحفيظ عن بعد بمختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الدارسين بمجموعات التحفيظ عن بعد حوالي (546) دارسًا.

موفدو الأوقاف المصرية
وفد وزارة الأوقاف 
مبعوثي الأوقاف المصرية

المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية السبت 26 أغسطس 2023م، برئاسة فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وعضوية كل من: القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ حسن الدشناوي، والقارئ الشيخ ابراهيم الفشني.

وستبدأ القراءة من أول جزء تبارك، بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

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