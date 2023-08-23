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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أحمد بدوي: ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار مسيرة البناء بقيادة الرئيس

النائب احمد بدوى
النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، إن ما تحقق على أرض مصر خلال عشر سنوات مضت من انجازات غير مسبوقة فى ظل ظروف وتحديات عالمية أمر يدعو للفخر والاعزاز، مشيرا إلى أن ما تحقق فى جميع القطاعات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتطلب استكمال مسيرة البناء والتنمية بخطى ثابتة لمواصلة العطاء الذى بدأه الرئيس منذ توليه المسئولية .

 تشويه الإنجازات والمشروعات القومية


اضاف النائب احمد بدوى فى بيان له اليوم أن قوى الشر حاولت عبر حملات ممنهجة تشويه الإنجازات والمشروعات القومية التى تحققت على أرض الواقع عبر الشائعات، ومحاولة اختزال هذه الانجازات الكبيرة عن طريق الزعم بأنها تمثلت فى الطرق والكبارى فقط، بينما لدينا على أرض الواقع مئات بل آلاف المشروعات التى تمس حياة المواطنين وتخفف عنهم،  مشيرا انه تم استكمال 90 بالمائة من تطوير مشروعات المياه والصرف الصحى فى سائر قرى الجمهورية، فضلا عن تدشين مشروع "حياة كريمة" ذلك المشروع الأهم والأعظم فى التاريخ الحديث والذى يستهدف تحسين معيشة نحو 70 مليون مواطن، وكلها مشروعات تصب فى صالح المواطنين عكس ما يروجه أهل الشر.

أوضح النائب أحمد بدوى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل التحديات الكبيرة التى تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر، وبرغم  ذلك نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى وبفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

واستطرد قائلا انه رغم الازمة العالمية لازالت مصر تقف على قدميها بقوة وتتحدى الصعاب من خلال برنامج اصلاحى شامل وإحداث نهضة تنموية عبر اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتى تضمنت عدة محاور أساسية فى مقدمتها الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية والطاقة،  فضلا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية العمرانية، مشيرا انه يحسب لهذه المرحلة إطلاق برامج الحماية الاجتماعية هى الأهم فى تاريخ مصر والتى تضمنت أكثر من 6 ملايين مستفيد .

من أجل ذلك كله وحفاظا على ماتحقق، وأملا فى غد أفضل، نحن ندعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات ملايين المصريين ومواصلة مسيرة العطاء التى بدأها منذ تولى قيادة مصر.

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