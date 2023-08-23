التعليم : فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس ابدأ ببدر ودمياط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس "أبدأ" الوطنية للعلوم التقنية في مدينتي بدر ودمياط، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى الثامن من سبتمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي للوزارة.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن مدارس "أبدأ" في مدينتي (بدر ودمياط) تعد بداية مجموعة من المدارس الجديدة على مستوى الجمهورية في العديد من التخصصات، حيث تهدف مدارس "أبدأ" إلى توفير تعليم فني وتقني متطور ومتخصص في مجالات حديثة ومطلوبة في سوق العمل، كما تسعى المدارس إلى تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني والتقني في المجتمع، وإبراز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.



وأشارت الوزارة إلى أن الالتحاق بالعمل فى المدارس الوطنية للعلوم التقنية "أبدأ" يوفر العديد من المزايا منها العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي الـعـالمي ومتطلبات الأمن والسلامة وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتوفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين، بالإضافة إلى توفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي، والحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء، فضلا عن التمثيل الرسمي للـمـدارس ومراكز التدريب التابعة للمشروع في المؤتمرات والمعارض.



وأوضحت الوزارة أن شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية " أبدأ " كالآتي: ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023، يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، كما يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل، وفي حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة؛ يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.



وعلى الطالب المتقدم ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg.