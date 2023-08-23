تهديد صريح.. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن مجلس النواب يمكن أن يمضي قدما في تحقيق المساءلة وعزل الرئيس جو بايدن، إذا لم تقدم إدارته الوثائق التي يسعى الجمهوريون للحصول عليها.

وقال مكارثي، في مقابلة مع “فوكس بيزنس”، بعد سؤاله عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن إطلاق تحقيق في عزل بايدن: “الشيء الذي يعيق ما إذا كنا سنجري تحقيقا في المساءلة: زودونا بالوثائق التي نطلبها. القرار كله هنا هو كيف يتعامل بايدن مع هذا”.

وأضاف: “إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة لإجراء تحقيق في المساءلة. لكن إذا حجبوا الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن حتى لا يقدموا للجمهور الأمريكي ما يستحقون معرفته، فسنمضي قدما في تحقيق المساءلة”.

كما أثار مكارثي مزاعم ذكرها في مقابلة الشهر الماضي مع “فوكس نيوز”، عندما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت إن المزاعم الناجمة عن تحقيقات الجمهوريين في التعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن ترقى إلى مستوى التحقيق في المساءلة.

وأشار إلى أن الادعاءات تشمل أن أفراد عائلة بايدن تلقوا مدفوعات من شركات أجنبية وأن وزارة العدل، وفقا للمبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب، عاملت عائلة بايدن بشكل مختلف في تحقيقها مع هانتر بايدن.

وقال مكارثي في المقابلة الشهر الماضي: “عندما كان بايدن يترشح للمنصب، أخبر الجمهور أنه لم يتحدث أبدا عن الأعمال.. وقال إن عائلته لم تتلق أبدا دولارا واحدا من الصين، وهو ما نثبت الآن أنه غير صحيح”.