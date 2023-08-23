ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر السكك الحديدية بالهند لـ 26 عاملا

أعلنت الشرطة الهندية ،اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى لـ 26 عاملا إثر انهيار جسر للسكك الحديدية كان قيد الإنشاء في الهند وإصابة اثنين آخرين.

وقال رئيس وزراء الولاية زورامثانجا، على منصة الرسائل إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن الحادث وقع في بلدة سايرانج بولاية ميزورام بشمال شرق البلاد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وذكرت وسائل الإعلام أن ما يصل إلى 40 عاملا كانوا في الموقع عندما انهار الجسر لكن الشرطة قالت إن 28 عاملا كانوا حاضرين.

وقال مسؤول في شرطة الولاية والذي طلب عدم الكشف عن هويته تمكن عمال الإنقاذ من انتشال 13 جثة حتى الآن، والجهود مستمرة لانتشال الجثث المتبقية.

وقالت سكة حديد الحدود الشمالية الشرقية في بيان على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، إن الحادث وقع أثناء العمل في مشروع خط السكك الحديدية الجديد بهايربي-سايرانج.

وأضافت السكك الحديدية بإنه تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق في الحادث.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بيان إنه تم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين من الحادث.

يستخدم نظام السكك الحديدية الواسع النطاق في الهند ملايين الأشخاص يوميًا.

وأطلقت الحكومة قطارات فائقة السرعة في إطار خطط لتحديث الشبكة، لكن منتقدين يقولون إنها لم تركز بشكل كافٍ على السلامة وتحديث البنية التحتية القديمة.

ولقي ما لا يقل عن 288 شخصا حتفهم في يونيو حزيران في أسوأ حادث قطار في الهند منذ أكثر من عقدين. تم إلقاء اللوم على فشل الإشارة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، انهار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية جوجارات الغربية مما أسفر عن مقتل 135 شخصا.