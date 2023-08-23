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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين تنظيم مستقبل وطن: نؤكد دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم إنجازات الرئيس

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد

أعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لمسيرة الإنجازات التي بدأت قبل 10 سنوات.

وقال النائب أحمد عبدالجواد، نحن في حزب مستقبل وطن، نحاول أن ننقل بحكم تواجدنا في مختلف القرى ومحافظات الجمهورية، نبض الشارع ورأي المواطن المصري".

وأضاف "عبد الجواد"، خلال كلمته في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: إنه في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية إقليميا أو دوليا، والأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها جميع المصريين، يأتي الرهان على المواطن المصري ووطنيته ووعيه، وتأكيده على استمرار دعم المسيرة التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الدولة المصرية وحتى الآن".

وأضاف النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن يؤكد بناء على ما تم التوافق عليه داخل الحزب، وما استشعره من المواطن بمختلف محافظات الجمهورية- دعمنا وتأييدنا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ووصف نائب رئيس الحزب: «كنا فين وبقينا فين.. هناك حجم إنجاز غير عادي تم في الدولة المصرية، قبل ثورة 30 يونيو مصر مرت بثورتين متتاليتين تخللهما جماعة إرهابية متطرفة، مع إرث ورثناه من الدولة خلال سنوات سابقة، أدى إلى تفكك وانهيار في مؤسسات الدولة، وعشوائيات وعدم وجود بنية تحتية مع وضع دولي متراجع لم تشهده الدولة المصرية خلال العصور السابقة".

وأوضح إنه منذ تولى الرئيس السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو حصل حجم إنجاز لا يستطيع أحد أن ينكره إلا إذا كان جاحدا، هذا الإنجاز تمناه المصريون على مدار سنوات سابقة، من القضاء على الإرهاب والعشوائيات وتحديد مسار تنمية كامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية».

وأضاف النائب أحمد عبدالجواد: «في الفترة الأخيرة اعتمدنا برنامج إصلاحي شامل في ظل قيادة الرئيس السيسي، هدفه تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية».

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن :«هناك معنى نستلهمه من الرئيس السيسي وكان دائما يقوله، وإحنا مصرين عليه داخل الحزب، وهو إنه مفيش نجاح سهل وبدون مقابل، طريق النجاح دائما يحتاج  لجهد وتضحية وتكاتف وإيمان بقضية الوطن».

واختتم أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، «نؤكد على دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم الإنجاز اللي موجود، والذي سيكتمل بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة المقبلة».

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