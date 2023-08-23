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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«جاليدي» مديراً فنياً للنجوم بدوري المحترفين

صدى البلد

تعاقد نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة مع المجري جورجي جاليدي، وذلك كأول مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول بالنادي خلال الموسم الجديد في الدوري القسم الثاني "أ" والمعروف باسم دوري المحترفين.

ووقع المدير الفني الجديد "جاليدي" عقود توليه المسئولية الفنية اليوم "الأربعاء" بمقر النادي بأكتوبر ، وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنادي والجهاز الفني الجديد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي: شادي الطويلة مشرفاً عاماً على الكرة بالنادي ، نادر الطويلة مديراً للكرة ، جورجي جاليدي مديراً فنياً ،  شاكر عبد العال مدرباً ، محمد شوقي مخطط أحمال ، مصطفى محمدي مدرباً لحراس المرمى ، مصطفى سليمان مدرباً لحراس المرمى ، محمد علاء أخصائي العلاج الطبيعي ، والجهاز الإداري مكون سيد محمود إمام وباسم عادل.

وجار تعيين مدرباً عاماً للفريق وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لنادي النجوم لفترة الإعداد للموسم الجديد ، يُذكر أن قرعة دوري القسم الثاني "أ" قد حددت المباراة الأولى لنادي النجوم أمام نادي مكادي على ملعب السلمانية بأكتوبر.
 

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