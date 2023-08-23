مستحقات متأخرة | نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة خلافه مع فيوتشر

كشف سعد سمير نجم الأهلي وفيوتشر السابق، حقيقة وجود خلافات مع إدارة ناديه، تخص عدم حصوله على مستحقات متأخرة.

ونفى سمير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : "ما قيل عن عدم حصولي على مستحقاتي من إدارة فيوتشر، بعد انتهاء إعارتي بنهاية الموسم المنقضي غير صحيح ".

وأضاف: "لا شك أنني أعتز بمسيرتي في الملاعب بكل محطاتها، بداية من بيتي النادي الأهلي والتي تتواصل -الحمد لله- حتى الآن بطموحات أتمنى تحقيقها، ومن بين هذه المحطات محطتي الناجحة مع فيوتشر وأفتخر بما حققته معهم كقائد للفريق".

وتابع "أكن لمسئولي فيوتشر كل الود والاحترام، وأنفي وجود أي خلافات، دعواتكم في مسيرتي الجديدة بالتوفيق.. شكراً لكم جميعا".