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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق يكشف موعد مباراة الزمالك الودية أمام السكة الحديد

الزمالك
الزمالك

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن خوض الزمالك مباراة ودية أمام السكة الحديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

 وكتب صادق :"الزمالك يخوض أول مباراة ودية أمام السكة الحديد يوم 7 سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد على ملعب الكلية الحربية".

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية للقيام بعملية تسليم وتسلم شؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه  إصدار بيان من المديرية بإعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير للنشاط الرياضي، لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي السيد ايمن عبد المنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي.

وتابع الدكتور أحمد عبد الوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، د. إيمان رمضان مدير ادارة الهيئات محمد عراقي مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة ، محمد كمال مدير اداره الشؤون القانونية وباقي اعضاء اللجنه المشكلة.

 

الزمالك

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