عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير ينشر جلسة تصوير منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير جلسة تصوير منتخب مصر استعداداً للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب شوبير:"جلسة تصوير منتخب مصر استعداداً للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة".

 

تعتبر لعبة كرة السلة من أهم وأكثر الالعاب المفضلة لدى الاعمار المختلفة وهو ما جعل الاتجاة نحو مزيد من التوسع لعشاق هذه اللعبة العالمية بمصر .

وفى هذا الاطار أعلنتNBA ( الرابطة العالمية لكرة السلة ) بفرعها بافريقيا ومافين للتطوير العقاري خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن تعاون جديد يدعم هذه اللعبة الشهيرة بشكل اكبر بمصر .

 

 

 

ويبدأ التعاون بتنظيم "NBA Weekend"، وهو حدث تفاعلي بين كرة السلة والمجتمع يعقد  في الساحل الشمالي يومي الجمعة 18 أغسطس والسبت 19 أغسطس. 

يشمل الحدث مباريات (ثلاثة علي ثلاثة) لكرة السلة، وعروض موسيقية، وفعالية Jr  التي يشارك فيها 100 شاب و شابة مصرية عبر اليومين.

بالإضافة إلى ذلك يتم اطلاق في وقت لاحق من هذا العام بطولة دوري غرب القاهرة، وذلك للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا.

يقوم برنامج Jr. NBA، وهو برنامج كرة السلة العالمي للشباب في الرابطة للأولاد والبنات، بتعليم المهارات الأساسية بالإضافة إلى القيم الأساسية للعبة، وهي العمل الجماعي والاحترام والتصميم وقيم المجتمع، على مستوى القاعدة الشعبية، في محاولة لمساعدة الشباب على النمو والتطور من خلال تجربة كرة السلة للاعبين والمدربين وأولياء الأمور.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

أخبار سارة للمصريين.. طريقة إضافة مواليد جديدة لهؤلاء وزيادة دعم بطاقات التموين

هل بريجوجين على قيد الحياة.. إعلام فاجنر يعلن ظهور طائرة ثانية في موسكو

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ