عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا العمل والاتصالات يستعرضان منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

لقاء اليوم
لقاء اليوم

عقد حسن  شحاتة وزير العمل اجتماعا ؛ مساء اليوم الأربعاء ، عبر تقنية الاتصال الافتراضي"فيديو كونفرانس"، مع وزير الاتصالات الدكتور  عمرو طلعت ، بحضور  المهندس خالد العطار، نائب  وزير الاتصالات؛والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي "  الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.

عرض وزير الاتصالات ونائبه تصورا للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية  تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.

من جانبه أكد وزير العمل  أن الوزارة بصدد مراجعة أدلة الإجراءات، والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية ، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل .              

وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن "المنظومة" تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل بأطرافه من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل ، والأفراد الباحثين عن عمل،وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشى مستشار وزير العمل للمعلومات والتحول الرقمى ، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ ، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل ، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

1000148132
1000148132
1000148134
1000148134
1000148133
1000148133
1000148135
1000148135

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

أخبار سارة للمصريين.. طريقة إضافة مواليد جديدة لهؤلاء وزيادة دعم بطاقات التموين

هل بريجوجين على قيد الحياة.. إعلام فاجنر يعلن ظهور طائرة ثانية في موسكو

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ