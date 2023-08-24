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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد القبض عليهم.. مفاجأة غير سعيدة لرجال أعمال متهمين بتهريب آثار مصر

ارشيفية
ارشيفية

أحال المستشار محمد حجازى، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة  للاستثمار والتنمية ( محبوس )  وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت ( محبوس ) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة)  للجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجرائم 

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

 

 

عصابة لتهريب الآثار

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول  قام بتشكيل عصابة وإدارتها و كان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد. 


كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع  انضموا إلى التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.

كما أن المتهمين جميعاً اخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد تهريبها خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد الاتجار وتهريبها خارج البلاد كما  زيفوا بقصد الاحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في الاحتيال على آخرين.

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