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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يتصدر تويتر.. ومغردون يفتحون النار على مجلس الزمالك المستقيل

صدى البلد

تصدّر هاشتاج إمام عاشور موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تأكيد اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك عن اختفاء عقد بيع إمام عاشور لميتلاند و عدم وجود أي أوراق تثبت عملية البيع أو دخول مبلغ الصفقة لخزينة نادي الزمالك .


وجاءت التعليقات غاضبة بين جماهير الزمالك وعلامات استفهام تدور بين جماهير الأهلي. 


وطالب عدد كبير من رواد تويتر بمحاسبة من تسبب في ذلك وكشف كل الحقائق للرأي العام والجماهير .


 مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف عن وجود أزمة جديدة وجدتها اللجنة المكلفة بإدارة النادي في الفترة الحالية، وتمثلت هذه الأزمة فيما يخص اللاعب إمام عاشور لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.
وأكد المصدر أن اللجان التي تستلم نادي الزمالك لم تجد حتى هذه اللحظة عقد بيع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك إلى ميتدلاند الدنماركي، ولم تجد أي أوراق تخص بيع اللاعب حتى الآن.

 

وأضاف المصدر أن اللجنة حتي الآن لم تجد أي اجتماعات لمجلس الإدارة المستقيل تتضمن قرار بيع إمام عاشور لنادي ميتدلاند الدنماركي وهو ما أثار اندهاش مسؤولي اللجنة، خاصة أنه حتي أموال بيع اللاعب ليست مدرجة في اجتماعات لمجلس الإدارة حتي الآن من الاجتماعات التي تمت مراجعتها في الفترة الحالية.

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