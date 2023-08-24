مفاجأة غير سعيدة للسائقين بسبب الملصق الإلكتروني

تبذل وزارة الداخلية جهدا كبيرا من أجل الحفاظ علي سلامة المواطنين على الطرق والتصدي للجرائم واستحدثت بعض الآليات لذلك ومنها الملصق الالكتروني.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني



وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.