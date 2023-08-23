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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يكشف طريقة بسيطة لمعرفة التفاصيل المالية لانتقال إمام عاشور من الزمالك

صدى البلد

علق الناقد الرياضي هيثم عرابي علي حقيقة اختفاء عقد امام عاشور من نادي الزمالك وعدم دخول مبلغ بيعه في خزينه النادي

وكتب هيثم عرابي من خلال حسابه الشخصي على منصة "اكس" تويتر سابقا:" صباح الخير يا شباب.. لو فعلًا تم اخفاء عقد بيع إمام عاشور لميتلاند من الزمالك و ان الفلوس لم تدخل خزينة النادي زي ما بيتقال فاللجنة الثلاثية الموجودة حالياً كل اللي محتاجة تعمله انها تجيب الاداري اللي ماسك  السيستم بتاع الزمالك وفي حالة ان الراجل دا مش موجود او مشي او مش عارفين يستلمو السيستم منه ٠.


وتابع :" ‏يمكن مخاطبة الفيفا رسمي بتغيير اسم المستخدم وكلمة السر ويدخلو على السيستم وكل اسئلتهم حيلاقو الاجابات عليها في المستندات المرفوعة على السيستم.

‏اولآ:- إمام عاشور انتقال دولي يعني اوراق الانتقال تم رفعها على TMS وبيانات الانتقال بالتفصيل ومقابل الانتقال وطريقة ومواعيد السداد بتكون موجودة ومعاهم العقد الموقع

‏- النقطة الثانية من أول السنة دي الاتحاد الدولي استحدث منظومة اسمها FIFA CLearing House  ودي دورها مراقبة التعاملات بين الاندية لضمان شفافية المعاملات المالية من خلال إلزام الاندية الشارية  في الحالة دي ( ميتلاند ) انه يبعت اثبات انه بعت الفلوس برقم الحساب اللي بعت منه لرقم الحساب للمتلقي ( الزمالك) كل دا موجود على السيستم.

‏- الحل بسيط ياجماعة.. مسؤول ال TMS  في نادي الزمالك ينزل المستندات من على السيستم و حيكون متسجل فيه رقم حساب اللي تم التحويل ليه".

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