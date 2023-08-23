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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يهنئ منتخب مصر لسيدات الطائرة بفوزهن ببطولة أفريقيا

صدى البلد

هنأ الإعلامي مجدي عبد الغني منتخب مصر سيدات لفوزهم بـ نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة وصعوده إلي كأس العالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"مبروك تأهل منتخب مصر سيدات إلي نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة وصعوده إلي كأس العالم ⁦".

 

ويذكر أنه تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي البنك الأهلي، لنصف نهائي البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، والمقامة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري.

وصعد البنك الأهلي عقب تفوقه على نظيره العربي الكويتي بنتيجة 26-16، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

 

وسيطر أبناء عمرو الجيوشي على المباراة منذ بدايتها حيث انتهى الشوط الأول بتقدمهم بنتيجة 12-6، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وينتظر البنك الأهلي الفائز من المواجهة التي ستجمع بين الهدي السعودي والكويت الكويتي مساء اليوم.

وتضم قائمة البنك الأهلي في البطولة 18 لاعبًا وهم: "أبو الفتوح أحمد أبو الفتوح "حماصة" ومحمد سامي ومحمد زين وعادل عماد وأدهم عبد السلام وأحمد محمد حسن وشهاب عمرو الجيوشي وأحمد كمال وعمر مجدي ويوسف حاتم وبلال جلال وأحمد هاني وعبد الحميد السيد ومحمد علي وعمر بلال وإبراهيم حسن وأحمد محمد عبده ومحمد جمال.

وتبحث فرق البطولة العربية عن حصد اللقب، وحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، التي تستضيفها السعودية في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الترجي، هو أكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة العربية، برصيد 7 ألقاب حصدها في أعوام "1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 2018 - 2021 - 2022".

 

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