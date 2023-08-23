المجلس الأعلى للثقافة يختتم ورشة الصناعات الثقافية والإبداعية باستعراض نماذج دولية

اختتمت اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ورشة عمل (تفاعلية) حول الصناعات الثقافية التي نظمتها إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس.

وقام بتسيير الورشة، الدكتور الشريف منجود (معاون وزيرة الثقافة لشئون المتابعة) والحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في التنشيط الثقافي من أكاديمية الفنون.

استهدفت الورشة مديري الفنون والتسويق بجميع قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالصناعات الإبداعية، كما هدفت إلى تقديم رؤية فاعلة لتنمية الصناعات الثقافية كما استهدفت فتح مسار لنقل الخبرات حول الصناعات الثقافية في الصين، وذلك عبر العاملين الذى تم إيفادهم إلى معهد الصناعات الثقافية بالصين خلال السنوات الماضية.

وفي اليوم الختامي، ناقش الحضور كيف يمكن الاستفادة من تجربة الصين والدول الأخرى ذات التميز في مجال الصناعات الثقافية تطبيقيًّا، وذلك عبر تقديم نموذج لمشروع يمكن تقديمه في مجال الصناعات الثقافية يقوم على تصميمه المشاركون في الورشة التفاعلية، حيث قسم الحضور إلى فرق عمل.

واقترح كل فريق فكرة لمشروع عمل متعلق بالصناعات الإبداعية للعمل عليه، في حضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الذي ناقش المشاريع وقدم مقترحات لتطويرها، وأعلن استعداد المجلس الأعلى للثقافة لإقامة جزء ثان من الورشة حتى تتاح الفرصة لفرق العمل لتطوير المشاريع واستكمال العمل عليها.

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني قد افتتحت - أمس - فاعليات الورشة وألقت كلمة أكدت خلالها عناية وزارة الثقافة بالصناعات الثقافية واهتمامها بكل الأفكار التي تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.