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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

بوتين مع قائد فاجنر
بوتين مع قائد فاجنر

أفادت وسائل إعلام روسية،اليوم الأربعاء، بمقتل ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر ديمتري أوتكين كان على متن الطائرة المحطمة شمال موسكو.

كما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفغيني بريغوجين كان يتواجد على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

مقتل 10 بينهم قادة فاجنر

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وكان قد ظهر رئيس مجموعة المرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوزين، في أول فيديو له بعد شهرين من قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة ضد فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وشوهد بريجوزين، في الفيديو، وهو يحمل بندقية هجومية ويرتدي زيا عسكريا، وتشير تعليقاته إلى أن المقطع تم تصويره في دولة أفريقية لم يذكر اسمها .

قال رئيس فاجنر خلال المقطع إنه يقوم بتجنيد “رجال أقوياء”، ذاكرا أن المجموعة "ستفي بالمهام التي حددتها" الحكومة الروسية.

وتمت مشاركة الفيديو على قنوات تيليجرام التابعة لمجموعة فاجنر، حيث قال إن مجموعة فاجنر "تجعل روسيا أكبر في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية".

فاجنر ديمتري أوتكين موسكو يفغيني بريغوجين فلاديمير بوتين

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