إنجازات وتقدم.. حزب مستقبل وطن: لدينا اقتناع تام بما قدمه الرئيس السيسي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أصدرنا بيانا يؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعا:"التأييد يعني التأييد بكل أعضاء الحزب والتنظيم الحزبي بالكامل".



وأضاف حسام الخولي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الحزب يؤيد ترشيح الرئيس السيسي مرة أخرى، لاقتناعه التام بما جرى في الـ 10 سنوات الماضية من إنجازات حقيقية، متابعا:" إحنا مصريين وشعرنا بما يقدمه الرئيس السيسي من دعم للمواطنين".





وأكمل: مصر مثلها مثل دول العالم، التي تعاني من الأزمات الاقتصادية..متابعا:" إحنا بلد كبيرة، والأزمة العالمية تعبر ولا تستمر".



واسترسل:" بعد انتهاء الأزمة في العالم ستقفز مصر قفزات قوية إلى الأمام، مضيفا:" إحنا بنينا مدارس وهناك دول أخرى بنت مدارس، والفرق بيننا وبينهم أننا دولة تستوعب دولة أخرى كل عام".

