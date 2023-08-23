الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

شهد نادي الزمالك خلال الفترة الماضية حالة من التوتر بسبب عدد من القرارات أبرزها انسحاب مجلس الادارة بالكامل، وخاصة أننا في تلك الفترة نشهد حركة الانتقالات الصيفية، وطلب نجم نادي الزمالك مبلغا ضخما للتجديد.

احمد فتوح

20 مليون جنيه للتجديد

أشترط أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

الاهلي يخطف نجم الزمالك

ويحق للاعب الأعسر التوقيع لاي ناد بداية من شهر يناير القادم، وتزامننًا مع ذلك فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط أتصال مع وسطاء مقربين من اللاعب وعرضوا عليه التوقيع للقلعة الحمراء (فئة أولى) وعقد إعلاني بمقابل مادي كبير في ظل إعجاب الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر بالقدرات الفنية والبدنية للاعب.

مستحقات الاعبين بالزمالك

في الوقت ذاته كشف مصدر مقرب من اللاعب أنه لم يحصل على مستحقاته منذ ثمانية أشهر، والتي وصلت لـ10 ملايين جنيه.

وكان أمير مرتضى المشرف السابق على قطاع الكرة بنادي الزمالك قد توصل لاتفاق مع "خال" فتوح في جلسة جمعت بينهما بإحدى قرى الساحل الشمالي على تفاصيل العقد الجديد لفتوح، لكن رحيل مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة جعل الأمور تذهب أدراج الرياح وتعود لنقطة الصفر من جديد.

أحمد فتوح

ماذا ينتظر نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة؟



كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك في مأزق كبير جدًا يتعلق بأمور لها علاقة بكيفية التعامل في الفترة المقبلة، هذه الأزمة تتطلب تضافر كل الجهود كي يتحرك النادي من موقعه الصعب والحرج جدًا".



وأضاف فايق: "إدارة نادي الزمالك ارتأت أن الابتعاد وتغليب مصلحة النادي وجمهور النادي في هذا الوقت هو الأفضل وبالتالي تقدموا باستقالتهم".

وأوضح فايق: "وزارة الشباب والرياضة ستختار مديرا تنفيذيا ومديرا ماليا ومدير نشاط رياضي لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة، بعد نهاية المدة القانونية الخاصة بالاستقالة أي خلال أسبوع من الآن أي يوم الأحد المقبل".



وأكد فايق على أن "الرؤية داخل وزارة الشباب والرياضة تسيير نحو إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة".



واختتم فايق: "بعد تكليف الثلاثي المقرر تعيينه من وزارة الشباب والرياضة سيقومون بالدعوة لجمعية عمومية سيكون من بنودها انتخاب مجلس إدارة جديد ويمر 45 يوما كحد أدنى من موعد الدعوة وحد أقصى 60 يوما، ثم عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ويتم حساب تلك المدة من يوم الدعوة للانتخابات".