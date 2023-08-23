خبير: حادث قائد مجموعة فاجنر لن يؤثر على أي عمليات سياسية بروسيا

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية من موسكو، إن مجموعة فاجنر كان تحتل المراكز الأولى في الإعلام خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الإعلان عن انتقالها إلى المنطقة المحايدة والقريبة من الحدود البولندية، موضحا أن حادث مقتل قائد مجموعة فاجنر أن يكون مفتعلا أو مدبرًا، ولن يؤثر هذا الأمر على أي عملية سياسية أو أمنية في الداخل الروسي.

خبير سياسي يتحدث عن حادث مقتل قائد مجموعة فاجنر

وأضاف "قناة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المعلومات متناقضة في الوقت الحالي، حول الحديث عن مقتل قائد مجموعة فاجنر في الطائرة المستهدفة في الجو منذ قليل، لافتًا إلى أنه من المبكر إعلان مصرع قائد مجموعة فاجنر في الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك محاولات لتوظيف هذه الحادثة سياسيا.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن يوجد عملية أمنية قد دُبرت اغتيال لقائد مجموعة فاجنر وهو ما يتم الترويج له في الوقت الحالي، ولكن يجب التأكد من مقتله، وذلك من خلال التحاليل وما إلى ذلك، لافتًا إلى أن المسألة حتى الآن لا يمكن تجهيزها أو وضعها في مسارات اللعب عليها، والأيام القادمة سيكون هناك الكثير من التصريحات الرسمية، والتي سيكون لها أهمية هامة بالنسبة للأمن الفيدرالي الروسي، وجهاز التحقيقات الفيدرالي الروسي.