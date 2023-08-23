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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| حطام طائرة قائد فاجنر عقب تحطمها

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، شريط فيديو لحطام الطائرة التي تعود إلى مؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، والتي تحطمت اليوم.

وأفادت وكالة الإنباء الروسية تاس ،اليوم الأربعاء، نقلا عن أجهزة الطوارئ أنه تم العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة.

وأكدت وكالة تاس الروسية مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

وأفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان يتواجد على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وتوفي جميع من كان على متنها.

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