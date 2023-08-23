برونزية ورقم شخصي جديد لأميمة عمر ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

توجت أميمة عمر لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي ببرونزية المجموع لوزن 50 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري.



وحصدت أميمة البرونزية عقب تحقيقها رقما شخصيا جديدا لها 102 كجم ، وإحتلت أميمة المركز الرابع بفارق كيلو واحد فقط عن صاحبة الميدالية البرونزية وبفارق 9 كيلو فقط عن صاحبة الميدالية الذهبية و ببرونزية أمينة عمر يرتفع رصيد مصر من الميداليات الى 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات ،،3 فضيات و 3 برونزيات.



من جانبها أعربت أميمة عمر عن سعادتها بحصدها الميدالية البرونزية في المجموع ببطولة العالم ، خاصة وأنها تلعب بهذا الميزان ببطولة العالم لأول مرة ، ووجهت أميمة عمر الشكر للجنة الباراليمبية على وضع ثقتها في لاعبيها وإعدادهم أعدادا جيدا للتأهل لباراليمبياد باريس 2024 ، وخصت بالشكر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة لدعمهم الدائم لكل اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج كما توجهت أميمة بالشكر للجهاز الفني للمنتخب مشددة على أن مجهودهم الكبير معها في التدريبات كان سببا في تحقيق رقمها الشخصي الجديد 102 كجم بعد أن كان رقمها السابق 97 كجم . واختتمت أميمة تصريحاتها قائلة :"إنتظروني ونتيجة متميزة في باراليمبياد باريس 2024 ".



ويقود منتخب رفع الأثقال الباراليمبي فنيا عبدالمنعم صلاح مديرا فنيا ، يعاونه هانى محمود مدربا عاما ، عماد بهجت مدربا وقائم بأعمال الإداري محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين. ويترأس بعثة منتخبنا الوطني ببطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

